Palermo, nuovo incubo: Pandolfi gela il Barbera, il Cittadella passa al 98′ dopo una partita infinita

StrettoWeb

La vittoria contro il Brescia sembrava aver messo alle spalle il periodo negativo, ma il Palermo è ripiombato nuovamente nell’incubo. A qualche giorno da quel successo, questa volta al Barbera son (di nuovo) dolori. E fischi. Tanti. E’ il Cittadella a passare, con un gol al 98′ di Pandolfi, bravo a staccare più in alto di tutti in una fitta area. La partita, si può notare dall’extra-time, è stata lunghissima: recupero large per via del mancato collegamento arbitro-Var.

Gara equilibrata: il Palermo non corre molti rischi ma non produce neanche granché, sulla falsariga delle altre sfide. In questi casi, però, si sa: lo spauracchio è dietro l’angolo. E arriva al 98′ con Pandolfi. Per la squadra di Corini le sconfitte, ancor di più quelle interne, cominciando ad essere troppe. Pochi punti ultimamente tra le mura amiche, squadra spesso costretta a rincorrere e con poche idee. La classifica resta ottima, ma se si vuole andare in Serie A serve un cambio di atteggiamento.

Classifica Serie B

Parma 29 Venezia 27 Palermo 23 Cremonese 22 Modena 22 Catanzaro 21 Como 21 Cosenza 19 Cittadella 19 Bari 18 Sudtirol 16 Pisa 16 Reggiana 15 Sampdoria 13 Brescia 13 Ascoli 12 Lecco 12 Spezia 10 Feralpisalò 7 Ternana 7