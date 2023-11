Sciopero Atm a Messina, la replica dei sindacati: “i lavoratori rivendicano dignità”

StrettoWeb

“Ci vediamo costretti nuovamente a replicare a una nota aziendale che, in tutti i sensi, “da i numeri” sullo sciopero dello scorso 7 novembre“. Così esordiscono Fit Cisl, Uiltrasporti e Orsa Messina: “Sappiamo che da bravo mestierante il presidente Campagna – aggiungono – sa nascondere la luna col dito all’opinione pubblica. Ovviamente fare la media di 29 scioperanti tirando in ballo tutta la forza lavoro, che in gran parte non era coinvolta da una protesta pomeridiana di sole quattro ore, è un esercizio di cattiva fede a cui siamo abituati. Ma non è questo che vogliamo evidenziare – continuano i sindacati – quanto l’ardire del Presidente che spaccia alla stampa come “attaccamento all’azienda” la mancata adesione di parte dei lavoratori omettendo di porre all’attenzione il clima di tensione e terrore in cui sono costretti a operare giornalmente i dipendenti che proprio nell’occasione dello sciopero sono stati sostituiti e intimoriti purtroppo “anche” con l’aiuto nei piazzali di altre sigle sindacali non scioperanti”.

“Riteniamo che il messaggio alla base della protesta sia giunto invece chiaro e forte al Presidente Campagna – concludono Fit Cisl, Uiltrasporti e Orsa – con tanti lavoratori che con coraggio rivendicano “dignità” contro l’arroganza imperante aziendale. Restiamo in attesa invece di una risposta alla richiesta di trasparenza che il sindaco Basile ha garantito ai lavoratori licenziati e alle sigle scioperanti nell’incontro tenuto nel pomeriggio, diversamente continuerà la protesta”.