Messina, Campagna replica ai sindacati: “dicono falsità”

Il presidente di Atm Spa Giuseppe Campagna replica alle dichiarazioni delle sigle sindacali Fit Cisl, Uiltrasporti e Orsa Messina. “Non vorremmo tediare i cittadini con continui botta e risposta, ma se alcune organizzazioni sindacali ci tirano in ballo con falsità e attacchi gratuiti non possiamo non rispondere. Generalmente, per spiegare all’opinione pubblica se una protesta o uno sciopero, come nel caso specifico, ha avuto successo o meno, si forniscono dati e numeri precisi , che non possono essere interpretati a seconda della convenienza. Ed è esattamente quello che abbiamo fatto. Tuttavia, volendo seguire il ragionamento dei sindacati Fit Cisl, Uiltrasporti e Orsa Messina, non abbiamo alcun problema a rimodulare il dato precedentemente fornito, precisando che su 518 dipendenti totali, quelli in servizio nella fascia oraria interessata dallo sciopero erano esattamente 423. Di questi hanno aderito in 29“, rimarca Campagna.

“Siamo certi che dopo questa precisazione, i sindacati saranno più sereni e potranno riconoscere che lo sciopero organizzato ieri è stato un flop. I numeri dimostrano inequivocabilmente l’enorme distanza che c’è tra la stragrande maggioranza dei lavoratori di Atm Spa e queste organizzazioni sindacali”, conclude Campagna.