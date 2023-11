San Luca in difficoltà, ma c’è un tifoso speciale. Strano (Gemelli Diversi): “cantate ‘Tu corri’, vi caricherà”

StrettoWeb

Il San Luca vive un momento di difficoltà in campionato. Non solo le ultime posizioni nel girone I di Serie D, ma anche la grana campo sportivo, con le “minacce” del club di ritirare la Juniores – ed eventualmente anche la prima squadra – se non ci saranno notizie risolutive. Intanto, arriva il supporto di un tifoso speciale, un cittadino onorario di San Luca: Francesco Stranges, per tutti Strano, cantante dei Gemelli Diversi.

In un video su Instagram il cantante ha voluto caricare la squadra, raccontando degli aneddoti di quando era ragazzino: “ciao a tutti, sono Strano dei Gemelli Diversi, ma oggi vi voglio parlare in qualità di cittadino onorario di San Luca. Da ragazzino fui uno dei primi a calcare il terreno di gioco dello stadio del San Luca, all’epoca appena costruito e in stato primordiale, non come oggi. Ma è stata un’esperienza meravigliosa, un ricordo che porto nel cuore e ho tutte le fotografie nella testa. So che ora il San Luca non sta attraversando un bellissimo periodo, nonostante le belle cose fatte negli ultimi anni, ma vi dico: rimanete sereni, uniti e forti, perché siete i numeri uno e dovete tornare a vincere. Un consiglio: prima di ogni partita ascoltate il nostro brano ‘Tu corri’, vedrete che sarà una spinta motivazionale eccezionale, vi caricherà come dei guerrieri”.