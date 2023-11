Serie D, grana stadio per il San Luca: minaccia di “uscita dal campionato Juniores. E la prima squadra…”

StrettoWeb

Continua la grana campo sportivo per il San Luca, che da inizio stagione fa migrare prima squadra e giovanili nei campi della Provincia. La situazione, però, comincia a diventare insostenibile e in una nota ufficiale il club afferma di essere costretto “a comunicare, con profondo rammarico, che a causa delle persistenti difficoltà nell’individuare un campo sportivo adeguato, la prossima settimana potrebbe essere decretata l’uscita dal campionato della squadra Juniores. Nonostante tutti i sacrifici compiuti dai nostri ragazzi, che si sono allenati con dedizione ovunque fosse possibile a volte anche per strada e l’impegno instancabile dello staff tecnico, il persistere della mancanza del campo sportivo a San Luca sta mettendo a rischio la sopravvivenza della nostra squadra”.

“Dopo oltre due mesi di attesa, nonostante i nostri ripetuti appelli alle istituzioni locali, non si è ancora trovata una soluzione al problema del campo di calcio. Se questa situazione non verrà risolta entro la prossima settimana, saremo costretti, a malincuore, a ritirare la squadra Juniores. Questa dolorosa decisione non riguarderà solamente la Juniores, ma avrà conseguenze a cascata, coinvolgendo anche la squadra Giovanissimi e, successivamente, la prima squadra di Serie D”, si legge ancora.

“Il tecnico della Juniores, insieme a tutto lo staff tecnico e alla dirigenza, ha lavorato instancabilmente per garantire un futuro positivo per i nostri giovani talenti, ma la mancanza di un campo sportivo adeguato è un ostacolo insormontabile per noi. Chiediamo con urgenza alle autorità locali di intervenire e risolvere questa situazione, consentendo alla ASD San Luca 1961 di continuare la sua preziosa attività nel mondo del calcio. La nostra comunità, i nostri giocatori e i loro genitori meritano il sostegno necessario per preservare il patrimonio sportivo che da oltre sessant’anni rappresentiamo con orgoglio”, si chiude la nota.