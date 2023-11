Reggio Calabria, Ripepi: “situazione insostenibile in via Tripepi, l’amministrazione se ne frega”

StrettoWeb

A causa dei lavori di rifacimento di Piazza de Nava a Reggio Calabria, i commercianti di Via Tripepi sono tagliati fuori dal transito automobilistico e viario, creando un disagio alle proprie attività. Poco fa, il consigliere comunale Massimo Ripepi, si è recato sul posto per constatare di persona la situazione: “qui i cittadini sono completamente abbandonati, gli assessori sono scomparsi, Falcomatà va a convegni e feste, Tilde Minasi gioca a Roma ed i consiglieri regionali non esistono“. “E’ ovvio che i lavori vanno fatti ma servono tempi certi e si dovrebbe lavorare anche la notte per velocizzare i tempi”, rimarca Ripepi.

Alcuni commercianti della zona hanno voluto esprimere il loro disappunto: “siamo abbandonati a noi stessi, qui c’è il deserto. Dopo varie sollecitazioni ci hanno detto che forse i lavori finiscono l’8 dicembre. Il piano economico di tutti noi è completamente saltato, non si può andare avanti così”.