Reggio Calabria, commercianti di via Tripepi esasperati per i lavori di Piazza de Nava: “hanno ucciso questa zona, come un nuovo lockdown”

StrettoWeb

Con i lavori di rifacimento di Piazza de Nava a Reggio Calabria, i negozianti di Via Tripepi sono completamente tagliati fuori dal solito transito automobilistico e viario: persino la circolazione pedonale è interdetta al traffico. Ecco perchè in questi giorni sta crescendo la rabbia dei commercianti della zona che si vedono totalmente isolati e subiscono il crollo delle vendite per l’impossibilità, anche da parte dei clienti più affezionati, di raggiungerli.

La Sovrintendenza ha però specificato agli stessi che dovrebbero volerci poche settimane prima della riapertura ma rimane la consapevolezza di vivere un momento molto pesante per le ripercussioni economiche. Intervenuto ai microfoni di StrettoWeb, un commerciante – Roberto Scrufari – ha affermato che: “non siamo considerati, c’è il deserto più completo perchè le persone non hanno la possibilità di arrivare fino a qui. Per fare il giro della zona ci vogliono 15 minuti e quindi la gente non ci passa più. La strada fino al Teatro è completamente vuota, la preoccupazione è che anche nel periodo di Natale avremo il commercio compromesso dato che ancora al momento non ci è stata comunicata la data definitiva di riapertura della strada”.

“Bisogna guardare nell’ottica generale del completamento dei lavori della piazza, – afferma ancora il commerciante indignato – si sta parlando di una ipotetica riapertura a settembre 2024, una cosa folle dal punto di vista del commercio”.

Reggio Calabria, via Tripepi chiusa per i lavori di Piazza de Nava: le parole del negoziante Roberto Scrufari