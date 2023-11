Reggio Calabria, Ripepi sulla pista ciclabile: “non è a norma, Falcomatà è il solito borioso”

StrettoWeb

E’ durissimo il consigliere comunale Massimo Ripepi sui lavori della ciclovia a Pentimele a Reggio Calabria. In un video, il Presidente della Commissione Controllo e Garanzia, afferma: “la pista ciclabile non è a norma, è evidente che il comune fa danni. Vi comunico che ho convocato in commissione la dottoressa Santagati per capire come sono stati spesi i soldi”.

“I ciclisti rischiano di farsi male seriamente, qui le auto vanno veloce e lo spazio è veramente poco. Falcomatà? E’ il solito borioso, passerà alla storia per essere il distruttore di Reggio Calabria. E’ evidente che il sindaco voglia candidarsi alla Regione, fa solo filosofia e basta”, conclude Ripepi.