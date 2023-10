Reggio Calabria, la denuncia: “la ciclovia a Pentimele è una vergogna” | VIDEO

StrettoWeb

Dura denuncia di Giuseppe Minnella, portavoce provinciale del MSI-FT, sui lavori della ciclovia a Pentimele a Reggio Calabria. In un video, il responsabile del MSI, si scaglia contro “l’incapacità“: “è una vergogna, non sapete nemmeno cos’è una ciclovia. Non è possibile la presenza di tombini, buche, sporcizia, sono soldi rubati, nemmeno nel terzo mondo, è incredibile”.

“Questo scempio faceva parte del secondo tempo o del terzo o andiamo direttamente ai supplementari? Che schifo, ennesima vergogna di questa amministrazione”, conclude Minnella.