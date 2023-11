Reggio Calabria, lavori di manutenzione sull’albero di piazza Indipendenza dopo il crollo del ramo su un’auto: ma è caos per il traffico

StrettoWeb

Da questa mattina sono in corso i lavori di potatura dell’albero che esattamente una settimana fa, è crollato su un’auto in transito nella zona di Piazza Indipendenza a Reggio Calabria. Per una settimana l’albero è rimasto abbandonato al suo destino e solo questa mattina i tecnici sono intervenuti a potare per bene i rami pericolosi che non si erano staccati da soli durante il crollo. Ricordiamo che la caduta del grosso ramo aveva provocato il ferimento di due persone che si trovavano, malauguratamente, a bordo della vettura in transito in quei minuti.

A causa della chiusura della strada per la potatura dell’albero, il traffico questa mattina ha subito parecchi disagi e le vetture che sopraggiungevano dalla via marina alta dovevano prendere la rotatoria contromano rischiando anche incidenti in quanto la rotatoria era stata chiusa dai tecnici della Castore che dovevano intervenire per ripulire l’albero.