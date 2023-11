Reggio Calabria, tragedia sfiorata a piazza Indipendenza: un grosso ramo è caduto su un’auto in transito provocando due feriti, strada chiusa e traffico nel caos

StrettoWeb

Tragedia sfiorata pochi minuti fa nel centro storico di Reggio Calabria e precisamente a piazza Indipendenza, a pochi metri dalla nota gelateria Cesare: un ramo di un grosso albero che sorge sull’aiuola del monumento a Corrado Alvaro, si è staccato improvvisamente ed è finito su un’auto in transito. Quel grosso ficus secolare è da tempo riverso sopra la carreggiata, ma nessuno ha mai fatto nulla per potarlo a dovere. Purtroppo due persone a bordo dell’auto in transito sono rimaste ferite, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti immediatamente alcuni passanti che hanno soccorso le due persone a bordo del mezzo, aiutandole ad uscire dalla vettura distrutta dal grosso ramo. La strada è adesso stata chiusa al traffico e transennata, con pesanti ripercussioni per la viabilità di tutto il centro cittadino. La mancata manutenzione del verde continua a provocare problemi, già visti nel corso degli ultimi anni, nella città.