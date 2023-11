Reggio Calabria, il comune mette alla porta l’Associazione Nazionale Ambulanti: che fine faranno i mercatini di Natale?

StrettoWeb

A Reggio Calabria, da un po’ di tempo a questa parte, non c’è pace su nessun fronte. E con l’avvicinarsi del Natale la situazione non cambia, anzi: proprio gli eventi per la festa più sentita dell’anno stanno creato trambusto in città. Gli ambulanti chiedono infatti al Comune di Reggio Calabria un tavolo di confronto sui mercatini di Natale. Riportiamo di seguito la lettera di richiesta inviata agli amministratori reggini da parte dell’Associazione Nazionale Ambulanti.

“I sottoscritti Alessandria Salvator, quale rappresentante dell’Associazione Nazionale Ambulanti.

Premesso che:

I mercati rappresentano un interessante luogo in cui ricercare i legami tra il passato, il presente ed il futuro della storia locale e non solo. Basta fare un giro per un mercato che subito si ha la percezione di essere entrati in un luogo della memoria da cui si riemerge solamente con l’atto di acquisto. I volti e gli sguardi, le voci ed i rumori, le mercanzie ed i tendoni, ci offrono una articolata visione, il modo in cui la nostra comunità è destinata a trasformarsi, di come i gusti stiano evolvendo. Memoria e innovazione sono necessarie per costruire un possibile sentiero di sviluppo

rappresentano un interessante luogo in cui ricercare i legami tra il passato, il presente ed il futuro della storia locale e non solo. Basta fare un giro per un mercato che subito si ha la percezione di essere entrati in un luogo della memoria da cui si riemerge solamente con l’atto di acquisto. I volti e gli sguardi, le voci ed i rumori, le mercanzie ed i tendoni, ci offrono una articolata visione, il modo in cui la nostra comunità è destinata a trasformarsi, di come i gusti stiano evolvendo. Memoria e innovazione sono necessarie per costruire un possibile sentiero di sviluppo Questa ricerca aiuta a conoscere un segmento del commercio a torto considerato minore: il commercio ambulante . Esso invece, ha offerto opportunità di lavoro e di integrazione a migliaia di persone, ma anche opportunità di acquisto particolari e spettacolari; ha proposto un modello di consumo non solo fondato sulla necessità ma sull’emozionalità, catturando così l’attenzione del turista e del viaggiatore.

. Esso invece, ha offerto opportunità di lavoro e di integrazione a migliaia di persone, ma anche opportunità di acquisto particolari e spettacolari; ha proposto un modello di consumo non solo fondato sulla necessità ma sull’emozionalità, catturando così l’attenzione del turista e del viaggiatore. Comuni che hanno avviato percorsi di qualificazione ed innovazione dei sistemi economici, del commercio, del turismo e della cultura;

ANA (Associazione Nazionale Ambulanti) nella persona dello scrivente ha ideato ed avviato, in stretta collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, il percorso relativo alla realizzazione dei mercatini di Natale a Piazza Duomo, sostenendo l’evento anche nei momenti di maggiore difficoltà e rendendolo una realtà apprezzata dall’intera Comunità e non solo;

Il Comune di Reggio Calabria, per l’evento 2023, sembra di non voler affidare la gestione dei mercatini natalizi alla nostra Associazione, detta soluzione sembra alquanto sbalorditiva e fuori da ogni logica, soprattutto perché è stata adottata senza una congrua e preventiva interlocuzione;

L’ANA si era già premunita nel recuperare il materiale (casette di legno e accessori vari) necessario per la realizzazione dell’evento 2023, con un notevole aggravio di spese. Inoltre, gli stendisti che dal primo anno hanno mantenuta viva la manifestazione, certi di poter partecipare all’edizione 2023, confortati dalla nostra interlocuzione, hanno provveduto a sostenere notevoli costi per la realizzazione dei vari prodotti da esporre, nutrono seri dubbi circa la loro partecipazione, con il rischio di poter essere estromessi, subendo in tal modo notevoli danni e con il rischio che l’evento possa essere desertificato in mancanza di operatori di categoria come in passato.

Tanto premesso, l’ANA, rappresentata da Alessandria Salvatore

CHIEDE CHE

L’Ill. mo Sig. Sindaco del Comune di Reggio Calabria, Dr Giuseppe Falcomatà, Voglia fissare un incontro con lo scrivente ed una delegazione di stagisti che storicamente hanno partecipato e contribuito a rendere la manifestazione la realtà che è. Confidando, nella disponibilità e nella sensibilità sempre dimostrata, rimaniamo in attesa di un pronto riscontro”.