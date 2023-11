Reggio Calabria e i bandi di Natale dimenticati. E non è un nuovo film natalizio

StrettoWeb

A Reggio Calabria il Comune non ha ancora pubblicato i bandi di Natale. E siamo al 18 novembre, dunque estremamente in ritardo considerando che nelle altre città italiane gli avvisi non solo sono stati pubblicati ma sono pronti per iniziare con le attività il primo dicembre. Si tratta di un deficit di programmazione che si protrae già da due anni.

Se n’è discusso un paio di settimane fa in Commissione Attività Produttive, quando è stato udito il delegato Malara insieme all’assessore Calabrò. A chiedere delucidazioni in merito era stato Armando Neri, al quale l’amministrazione aveva risposto che i bandi erano in corso d’opera. Ad oggi, però, nulla è stato pubblicato.

Il bando annuale in vista degli eventi natalizi è fondamentale, in quanto indispensabile per consentire alle associazioni del territorio di organizzare le attività previste, grazie anche alla concessione del Comune di occupare il suolo gratuitamente. E questo 2023 è il secondo anno di fila nel quale questo ritardo si ripropone. Allo stato attuale, a Reggio Calabria ci sono associazioni con eventi previsti il primo dicembre, ma come possono programmare ed organizzarsi se non c’è ancora il bando?