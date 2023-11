Reggina, la Fenice “entra” al Grande Fratello: il messaggio della squadra e la maglia amaranto a Garibaldi

StrettoWeb

“Irruzione” improvvisa, ieri sera, nella casa del Grande Fratello. Il reggino Giuseppe Garibaldi ha infatti ricevuto una maglia della Fenice Amaranto. Occhi lucidi e stupore, per lui, dopo aver aperto una scatola regalo contenente la divisa della squadra di quest’anno: “secondo me è ‘nduja”, ha scherzato, prima di scoperchiare ed esclamare contento: “è la maglia della Reggina!”.

Ma non è tutto. Direttamente dal Sant’Agata la squadra, con a capo Nino Barillà, ha voluto lasciare un messaggio al concorrente di Santa Cristina d’Aspromonte: “ciao Giuseppe – ha esordito il capitano – ti facciamo un in bocca al lupo per questa avventura. Ti seguiamo e sappiamo quanto ci tieni a questi colori, ti inviamo la maglia amaranto firmata da tutti noi e il numero 1 sulle spalle con l’auspicio che possa rappresentare la tua posizione finale al Grande Fratello. Ti aspettiamo allo stadio Granillo speriamo il più tardi possibile. Forza Giuseppe, prosegui nel tuo percorso, noi siamo con te”.

“Ma tu non eri juventino?”, gli ha chiesto poi da studio il conduttore Alfonso Signorini. La risposta di Garibaldi è sincera: “sì, sono juventino, ma la Reggina è sempre stata nel mio cuore, è sempre stata la mia prima squadra. Negli anni è andata un po’ a farfalle, non diciamo i motivi che non ne vale la pena, ma è sempre nel mio cuore. Ringrazio tutta la squadra”.