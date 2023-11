Lillo Foti: “molto contento per il ritorno di Mazzarri al Napoli, riporterà la gioia e il sorriso. Da tifoso del Sud tiferò per lui”

StrettoWeb

Lillo Foti è contento per il ritorno al Napoli e in serie A di Walter Mazzarri, l’allenatore più longevo sulla panchina della Reggina in serie A. Mazzarri, infatti, ha guidato la squadra amaranto per tre stagioni dal 2004 al 2007 con tre salvezze consecutive, di cui l’ultima eroica nella stagione post Calciopoli iniziata con la penalizzazione di 15 punti in classifica. Per questo Mazzarri, da quell’impresa, è cittadino onorario di Reggio Calabria.

Lillo Foti non ha mai abbandonato il mondo del calcio nei suoi contatti e relazioni interpersonali: nei giorni scorsi ha visitato il Viola Park appena inaugurato incontrando il proprietario della Fiorentina Rocco Commisso, “mi ha inebriato, è qualcosa di bello, molto bello” e ai microfoni di StrettoWeb esprime tutto il piacere per il ritorno di Mazzarri in serie A e in modo particolare al Napoli. “L’ho sentito per fargli i complimenti, siamo sempre rimasti in contatto, abbiamo un ottimo rapporto, sono anche andato a trovarlo nella villa extralusso che ha realizzato ad Empoli. Sono molto contento per il suo ritorno al Napoli, se lo merita”.

Allenerà i Campioni d’Italia, una sfida molto difficile.

“Gli auguro con tutto il cuore di riportare la gioia al Napoli, non solo al Presidente De Laurentiis ma anche ai calciatori. Quel sorriso, quel piacere di giocare al calcio che negli ultimi tempi era venuto meno. Da tifoso del Sud gli auguro il meglio, affinché il Napoli che ha appena vinto lo scudetto possa essere competitivo per il vertice della serie A”.

Con lui arriva a Napoli anche un altro grande ex della Reggina come Totò Aronica, che sarà suo collaboratore.

“Sì, e il Capitano di quella squadra è Di Lorenzo, un altro ragazzo del nostro settore giovanile, un altro figlio del Sant’Agata. Ma di Reggina ce n’è tanta ovunque, nel mondo del calcio: dove ti giri ti giri, c’è qualcuno o in campo o nello staff tecnico o nei dirigenti, in tutte le categorie e non solo in Italia… Per Totò (Aronica, ndr) sono molto felice: ha dimostrato tanto alla Reggina, nel 2015 in un momento di grande difficoltà, è stato lui insieme a Belardi e Cirillo a tornare alla Reggina ed ottenere una straordinaria salvezza sul campo”.

Un’altra salvezza, invece, più importante perchè era in serie A, è sfumata proprio con Mazzarri avversario nel 2009: la Reggina stava facendo una rimonta incredibile, schiantata quel giorno da quel clamoroso 5-0 di Marassi.

“E’ qualcosa che appartiene al passato. Mazzarri è stato l’allenatore della Reggina per tre stagioni in serie A, con tre salvezze, di cui quella del -15 che ci ha dato emozioni e sensazioni indimenticabili. La Reggina faceva fatica a salvarsi ogni anno in serie A, all’ultima o penultima giornata. Riuscirci partendo con 15 punti di penalizzazione, poi ridotti a 11, e averlo fatto conquistando 51 punti sul campo, significa proprio aver compiuto qualcosa di straordinario. Quello che ha fatto Mazzarri alla Reggina appartiene alle pagine più belle della nostra storia”.