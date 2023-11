Reggina, i convocati di Trocini per Castrovillari-Fenice: fuori in 8

StrettoWeb

Il tecnico amaranto Bruno Trocini ha diramato la lista dei convocati per il match di domani tra Castrovillari e Fenice. Come annunciato dall’allenatore in conferenza, un nuovo indisponibile si è aggiunto: il portiere Martinez, uno dei punti fermi della squadra titolare. Oltre a lui mancheranno i vari Zanchi, Cham, Parodi, fuori da settimane, ma anche Aquino, Simonetta, Ponzo, Altamura e ovviamente Bolzicco, il quale sarà disponibile tra qualche giorno e potrà esordire domenica prossima, nel match del Granillo contro la Vibonese. Ecco l’elenco completo.

Portieri: Fecit, Velcea.

Difensori: Dervishi, Girasole, Ingegneri, Kremenovic, Martiner.

Centrocampisti: Barillà, Bontempi, Bright, Mungo, Ricci, Salandria, Zucco.

Attaccanti: Bianco, Coppola, Marras, Perri, Provazza, Rosseti.