Reggina, altra tegola Fenice: infortunio per il portiere Martinez

Se ne aggiunge un altro, alla lista: Martinez. Anche il portiere della Fenice Amaranto si ferma per infortunio. Uno dei pochi punti fermi della squadra titolare ha accusato un problema nell’ultima sfida e salterà dunque Castrovillari. Lo ha annunciato mister Trocini nel corso della conferenza stampa della vigilia.

Lo stesso, poi, è stato interpellato sul caso Lamezia: “non so se è un campionato falsato, ma di certo è fatto con i piedi. La situazione Lamezia imbarazza e penalizza, noi contro di loro abbiamo perso Mungo per squalifica e Parodi per infortunio”,