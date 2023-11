Catania, continuità sconosciuta: gli etnei tornano a perdere, a Potenza decide Caturano | CLASSIFICA

StrettoWeb

Continuità questa sconosciuta. Il Catania continua a faticare e a contrapporre vittoria a sconfitta. Dopo il successo a Brindisi, nuovo stop, sempre in trasferta, in casa dell’ostico Potenza. La gara si decide nel primo tempo, al 35′, con la rete dell’esperto Caturano. Basta l’1-0 ai padroni di casa per superare gli etnei in classifica e agganciare la zona di mezzo della graduatoria. La compagine di Tabbiani resta invece a quota 15.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 24 Avellino 23 Benevento 22 Taranto 20 Picerno 20 Latina 19 Crotone 18 Casertana 17 Foggia 17 Potenza 17 Audace Cerignola 15 Catania 15 Turris 13 Giugliano 12 Virtus Francavilla 12 Messina 11 Monopoli 11 Brindisi 10 Sorrento 9 Monterosi Tuscia 6