Terremoto a Catania: esonerato mister Tabbiani, salta anche il direttore sportivo

La società del Catania ha deciso per la svolta dopo la sconfitta con il Potenza: esonerato mister Tabbiani, salta anche il direttore sportivo Antonello Laneri. Con lui via anche il secondo e il preparatore. Squadra affidata a Michele Zeoli.

La nota ufficiale dell’esonero di Tabbiani e dello staff tecnico

Catania Football Club comunica di “aver sollevato dai rispettivi incarichi il responsabile tecnico della prima squadra Luca Tabbiani, l’allenatore in seconda Michele Coppola e il preparatore atletico Paolo Bertoncini: ai tre professionisti, un ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali. La conduzione della prima squadra viene provvisoriamente affidata a Michele Zeoli: l’allenatore dell’under 19 rossazzurra dirigerà domani il primo allenamento in vista della gara Catania-Picerno, valevole per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2023/2024″.

La nota dell’esonero del direttore sportivo

Catania Football Club rende noto di “aver sollevato dall’incarico il direttore sportivo Antonello Laneri”. Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella dichiara: “riflettendo sulla situazione attuale della prima squadra, valutiamo la possibilità di intervenire anche in altri ambiti e pertanto non escludiamo ulteriori novità relative ai professionisti oggi sotto contratto. Ad Antonello Laneri, un ringraziamento per l’impegno profuso ed auguri per la prossima esperienza professionale”.