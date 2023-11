Messina: eletti i vicepresidenti del Centro/Destra, la maggioranza di Basile in difficoltà

StrettoWeb

Il consiglio comunale di Messina con una seduta fiume finita a tarda notte ha certificato in maniera chiara quanto già si sapeva ed era nei fatti nei numeri: la maggioranza che fa a capo al sindaco Federico Basile è minoranza in consiglio comunale. Nella votazione dei vicepresidenti, il Centro/Destra, probabilmente con un “aiutino” del Pd, elegge i vice del presidente Nello Pergolizzi.

Catello e La Fauci i vicepresidenti del consiglio

Il consiglio comunale di Messina con presenti tutti e 32 i consiglieri comunale ha eletto Mirko Cantello, esponente della Lega, vicepresidente vicario. In seconda votazione, quando bastava la maggioranza dei votanti ha ottenuto 16 voti (con un voto, probabilmente, di un consigliere del Pd) contro i 15 di Serena Giannetto, esponente della maggioranza. 16 voti, invece, sono bastati a Giandomenico La Fauci del Centro/Destra per avere la meglio sul consigliere di maggioranza Rinaldo (15 preferenze) in seconda votazione per la carica di vice presidente supplente.