Messina, De Luca contro le opposizioni: “dalla gente avete preso solo calci in culo e pernacchie”

StrettoWeb

Quanto successo questa notte in consiglio comunale a Messina con l’elezione dei due vicepresidenti del consiglio di Centro/Destra, con l'”aiutino” del Pd, non è andato giù al leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina, Cateno De Luca.

In una diretta sui propri canali social, De Luca si scaglia contro le opposizioni: “in consiglio c’è stato un tutti contro di me. Destra, Centro e Sinistra si sono messi insieme per una tipica operazione di palazzo per defenestrare i nostri candidati. Solidarietà a Serena Giannetto, persona umile e preparata che darà il suo contributo a prescindere dal ruolo. Dico alle opposizioni che hanno preso e prenderanno ancora dalla gente calci in culo e pernacchie”, conclude stizzito De Luca.