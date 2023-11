“Io sono libero”, è la serata di Scopelliti a Torino: grande successo per la presentazione del libro

StrettoWeb

Il libro di Giuseppe Scopelliti “Io sono libero” è arrivato anche in Piemonte. Questa sera l’ex Governatore calabrese e Sindaco di Reggio ha presentato la sua storia a Torino, presso il Centro d’Incontro Vanchiglietta, in Corso Belgio 91. L’appuntamento, iniziato alle 18.30, è stato moderato da Edmondo Bertaina, Direttore della Gazzetta di Torino. Tra gli interventi quelli di Pino Iannò, Presidente dell’Associazione “Libero Pensiero”, e di Sante Zaza, Presidente Regionale Asi. Interventi anticipati dai saluti di Stedano Allasia, Presidente del Consiglio della Regione Piemonte.

Grande successo anche in Piemonte, dunque, in una delle tappe del Nord Italia di Scopelliti, che finora ha presentato il suo libro in varie parti della penisola e soprattutto in Calabria e in Provincia di Reggio. Dopo la serata di Roccella di agosto, tra l’altro, sarà di nuovo insieme all’ex Magistrato Luca Palamara a Taurianova.