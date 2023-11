Libro “Io sono libero”, Scopelliti e Palamara di nuovo insieme: appuntamento a Taurianova

StrettoWeb

Continua il tour di Giuseppe Scopelliti volto a far conoscere a più cittadini possibili la sua storia attraverso il libro “Io sono libero”. Un viaggio in Italia, al Sud, in Calabria, in Provincia di Reggio. E, dopo il grande successo di Piazza Duomo di qualche settimana fa, l’ex Sindaco e Governatore torna in Provincia e torna a farsi accompagnare da Luca Palamara, l’ex Magistrato che ha pubblicato il libro “Il Sistema”.

I due ad agosto erano intervenuti insieme a Roccella. Questa volta invece, e più precisamente il 25 novembre, l’appuntamento sarà a Taurianova, alle ore 10.30, presso la Sala Consiliare del Comune. Ci saranno i saluti del Sindaco Rocco Biasi; modera la giornalista di StrettoWeb Monia Sangermano e interviene, oltre a Scopelliti, anche Luca Palamara, appunto. Tra i relatori pure lo scrittore Vincenzo Furfaro e Cettina Nicolosi, Responsabile Cultura APS Taurianova nel cuore.