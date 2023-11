Clementine di Corigliano-Rossano, le vogliono tutti! Anche Marchisio tra i “buongustai”

StrettoWeb

Le clementine di Corigliano-Rossano fanno gola a tutti, anche e soprattutto tra i big! Dopo Gianni Morandi, che le ha definite “buonissime”, ecco che arriva anche Claudio Marchisio che unisce l’utile al dilettevole. L’ex calciatore della Juventus infatti, ha ricevuto in dono i preziosi agrumi della Sibaritide, offerti dal giornalista Fabio Pisotia in collaborazione con l’imprenditore Aldo Salatino. Marchisio ha pubblicato le clementine nelle sue stories Instagram e ha sponsorizzato l’attività benefica che c’è dietro: il centrocampista infatti, ha aderito al progetto “Adottaunclementino” che collabora con la ricerca Airc.

Ecco quanto comunicato da Pistoia: “l’ex calciatore della Juventus, tuttora punto di riferimento per tantissimi sportivi e noto per la sua sensibilità verso i temi sociali, ha pubblicato, tra le storie di Instagram, le foto delle clementine da me inviate in omaggio. Si tratta degli squisiti frutti dell’amico imprenditore Salatino. Il campione, in particolar modo, ha sottolineato la vicinanza e la generosità di cui si è reso protagonista negli anni il medesimo progetto nei confronti dell’Airc e della lotta contro il cancro”. Non solo gusto quindi, ma anche ricerca e generosità.