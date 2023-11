Gianni Morandi gusta le Clementine di Corigliano-Rossano e ringrazia per il dono: “sono buonissime”

StrettoWeb

Il gusto dolcissimo delle clementine di Corigliano-Rossano nelle mani più famose d’Italia, quelle del grande Gianni Morandi. Un pensiero graditissimo per l’artista che ha apprezzato il gesto (e la bontà degli agrumi) ringraziando in un video il giornalista Fabio Pistoia e l’imprenditore Aldo Salatino. Ecco quanto si legge nel post rilasciato da Pistoia: “da sempre amo promuovere, da comune cittadino, le risorse della mia terra. Questa mattina ho ricevuto dapprima la graditissima e ormai consueta telefonata da parte del grande Gianni Morandi, il quale mi ha ringraziato per le Clementine di Corigliano-Rossano che riceve puntualmente ogni anno in omaggio”.

“Si tratta degli squisiti frutti del brand “Adottaunclementino” dell’amico imprenditore Aldo Salatino. E Gianni, con la sua consueta cordialità, ha inteso ringraziarci con un breve videomessaggio che mi ha successivamente inviato. Un modo per fare politica di promozione del territorio, coinvolgendo personaggi noti e amati da tutti noi. Grazie a Gianni Morandi e alla gentile signora Anna per la loro innata cordialità”.