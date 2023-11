“Bambini con i baffi”. Collu, Mazza e Riversata: l’esordio di 3 reggini con la Viola nel cuore | INTERVISTE

StrettoWeb

Cambia la categoria, non la passione e l’ambizione. La Pallacanestro Viola ha iniziato il campionato di Serie B Interregionale alla grande. La formazione reggina ha disputato fin qui 6 gare: 5 le ha vinte, mantenendo un percorso netto in trasferta, 1 sola la sconfitta arrivata in casa contro Capo d’Orlando dell’ex coach Bolignano, squadra candidata alla promozione e designata come la principale candidata al primo posto in regular season.

A proposito di primo posto, Capo d’Orlando è in vetta, ma non è da sola: a pari punti c’è proprio la Pallacanestro Viola che, grazie al successo contro la Fortitudo Messina e al contemporaneo ko dei paladini contro la Basket School Messina, ha operato l’aggancio in vetta.

“Bambini con i baffi”

I ‘Bambini con i baffi‘, come coach Cigarini ha definito i suoi ragazzi, hanno colpito ancora. Una squadra completamente rinnovata dalla coaching staff fino al roster, tutti molto giovani, ma che nel momento in cui serve fare la differenza, a dispetto della loro età sanno fare la differenza. “Gli spuntano i baffi“, appunto. Tre di loro sono giovanissimi e hanno giocato, contemporaneamente, nel finale della gara contro Messina. Parliamo di Daniele Collu (17 anni), Antonio Mazza (16 anni) e Antonino Riversata (che a breve festeggerà i 18 anni). StrettoWeb li ha intervistati per permettere ai suoi lettori di conoscere meglio i 3 ragazzi e le loro emozioni.

Una Viola giovane e intraprendente

Facce pulite, sorridenti, intraprendenti ma seri davanti alla telecamera e con una parlantina da veterani. E pensare che per Collu e Mazza quello di Messina è stato l’esordio fra i grandi, Riversata è più ‘esperto’, secondo gettone di presenza per lui dopo l’esordio contro Barcellona. Tutti e tre consapevoli del ‘peso’ della maglia della Viola, ma entusiasti di indossarla. Ne sarà contento il presidente Laganà che mette sempre al primo posto l’educazione e i valori umani dei ragazzi che rappresentano la Viola.

“Io, Antonio e Antonino insieme in campo? Sembrava una ‘barzelletta’ – rompe il ghiaccio con una battuta Daniele Collu – è stata un’emozione grandissima, con i miei due compagni siamo cresciuti insieme, non avrei mai pensato potesse accadere. Seguo la Viola fin da bambino, è stato veramente bello“.

“Mi sono appassionato al basket grazie alla Viola, ho sempre avuto un rapporto bellissimo con lei, fin da piccolo con papà. – ha dichiarato Antonio Mazza – Cosa mi ha detto il coach? Di farmi trovare pronto e dimostrare carattere. Dopo la partita mi ha fatto i complimenti. Lo ringrazio per la fiducia. La maglia della Viola per me ‘pesa’ moltissimo, in senso positivo, per me è un onore“.

“Il PalaCalafiore ha visto passare generazioni di campioni, per me poter esordire con i colori della mia città è stata un’emozione impagabile. – ricorda Antonino Riversata – Da chi provo a ‘rubare’ qualche segreto? Siamo un grande gruppo, credo che Binelli e Tyrtyshnik siano quelli che, per la carriera, possano aiutarci a diventare giocatori e persone migliori. Primo posto? Siamo consapevoli di essere forti, possiamo giocarcela con tutti“.

L’invito ai tifosi reggini è unanime, il primo posto se lo vogliono tenere stretto: “domenica venite a sostenerci al PalaCalafiore, abbiamo bisogno di voi“. Per le interviste complete vi lasciamo ai video sottostanti.

Viola, Daniele Collu: "che emozione l'esordio con Mazza e Riversata! E sembrava una barzelletta..."

Antonio Mazza: "la Viola è un onore, la vedevo con papà. Esordio? Mi sono emozionato quando..."

Viola, Antonino Riversata: "il PalaCalafiore ha visto grandi campioni. Noi? Ce la giochiamo con tutti"