Aggressione autista Atam, le precisazioni del Presidente del Trapani. E interviene anche il Sindaco siciliano

StrettoWeb

A due giorni di distanza dall’accaduto si continua a parlare, più che della partita, di quanto accaduto a contorno: il riferimento è all’aggressione – da parte dei tifosi del Trapani – nei confronti di un autista Atam al termine del match vinto dai granata al Granillo, in casa della Fenice Amaranto. Il Presidente del Trapani Valerio Antonini ha tenuto a fare alcune precisazioni dopo il comunicato del giorno prima, in cui aveva lanciato velate frecciate al Sindaco Falcomatà.

“Nelle ultime ore il nome della società – sottolinea il Presidente Valerio Antonini – è alla ribalta delle cronache nazionali non per le 10 vittorie consecutive, non per il primato nel girone, né tantomeno per la qualità della prestazione in un campo importante come il “Granillo”, ma per una vicenda che stigmatizzo in maniera netta, ferma e dura. Ho voluto personalmente telefonare al sign. Pietro, l’autista del pullman al quale sono stati dati 8 giorni di prognosi, dopo l’aggressione subita ieri che – ripeto – nulla ha a che vedere con lo sport ed il calcio giocato. Gli ho espresso tutta la mia solidarietà, invitandolo a Trapani appena si ristabilirà. Le porte del “Provinciale” sono e saranno sempre aperte a chi intende voler bene alla propria squadra in maniera sana. Ho piena fiducia nel lavoro delle istituzioni che stanno alacremente lavorando per arrivare alla verità su quanto accaduto nella giornata di ieri individuandone le responsabilità. La violenza – sottolinea Antonini – non è e non sarà mai giustificata. La società si costituirà parte civile a tutela della propria immagine e del proprio nome dando un segnale chiaro per il presente ed il futuro”.

Aggressione autista a Reggio Calabria, l’intervento del Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida

Allo stesso tempo è intervenuto anche il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, in una nota congiunta con l’Assessore Comunale allo Sport Emanuele Barbara. “Condanniamo con fermezza ogni tipo di violenza avvenuta ieri al termine del match, peraltro vinto dal Trapani, che ha coinvolto in maniera inaccettabile l’autista del bus che stava accompagnando la tifoseria locale verso l’uscita da Reggio Calabria e che è costato a quest’ultimo 8 giorni di prognosi a causa delle ferite riportate. Lo sport, come abbiamo più volte ribadito, deve essere motivo di rilancio sociale per l’intero territorio, che si vede oggi svilito per colpa di pochi irresponsabili. Auspichiamo che gli organi competenti accertino inequivocabilmente l’accaduto – aggiungono -, identificandone i responsabili, scusandoci con tutti gli abitanti di Reggio per quanto avvenuto, per il tramite del sindaco Falcomatà”.