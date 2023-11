Aggressione autista Atam, il VIDEO con alcune fasi concitate: la sassaiola, le urla, la fuga dei tifosi

StrettoWeb

Ha fatto molto parlare, anche più della partita stessa, il grave episodio accaduto dopo Fenice Amaranto-Trapani, match vinto dai siciliani per 0-2. Nel pomeriggio di ieri, nei pressi dello stadio Granillo, un autista Atam è stato aggredito dagli stessi tifosi granata che trasportava. Sprangate al volto per lui – finito in ospedale – e vetri del mezzo rotti. L’episodio è stato fortemente condannato e denunciato pubblicamente dal Sindaco Falcomatà. Sullo stesso ha espresso solidarietà la Fenice e anche il Trapani, che però ha attaccato il primo cittadino reggino.

Intanto, come si può vedere dal filmato in evidenza, ecco alcuni momenti concitati dell’accaduto, con un video – gentilmente concessoci da Radio Gamma No Stop – ripreso da una telecamera di sorveglianza sul Viale Galileo Galileli. Si può notare il passaggio di due auto della Polizia e poi di un bus Atam. Subito dopo, dei rumori, probabilmente sassi o sprangate contro i vetri, e le urla di alcuni tifosi incappucciati che si dirigono nuovamente verso Sud. Qualche secondo dopo, gli stessi tornano indietro, inseguiti da alcuni agenti in assetto antisommossa.