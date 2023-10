Viola-Orlandina, rivalità e passione: ex coach, vecchie conoscenze e un derby on fire

StrettoWeb

Tutto pronto per una domenica di grande basket al PalaCalafiore di Reggio Calabria per l’esordio casalingo della Pallacanestro Viola. Quella di domani, domenica 8 ottobre, non sarà una partita come tante altre. I neroarancio ospiteranno al palazzetto di Pentimele l’Orlandina Basket, una tra le formazioni migliori del girone H di Serie B Interregionale che non nasconde ambizioni di promozione.

Rivalità e destini incrociati

Una nuova pagina della rivalità fra le due squadre che, anche se abituate a categorie ben più prestigiose, fanno sempre scintille quando si incontrano. Le ultime schermaglie risalgono alla passata stagione con lo spiacevole episodio del vetro del bus dei tifosi paladini rotto nel parcheggio del PalaCalafiore, al quale ha fatto seguito uno striscione piuttosto eloquente nella gara di ritorno giocata in Sicilia. Entrambe le gare vinte da Capo d’Orlando: c’è voglia di rivalsa, unicamente sportiva, come dovrebbe sempre essere.

Parliamo di due piazze caldissime del basket del Sud Italia, due nobili decadute dal destino che presenta delle tristi similitudini. Mentre la Viola Reggio Calabria veniva mortificata dalla penalizzazione della stagione 2017-2018 per poi bruciare a causa delle inadempienze finanziarie della stagione 2018-2019 e risorgere dalle sue ceneri come Pallacanestro Viola, Capo d’Orlando giocava per l’ultima volta in Serie A e assaporava, nella stagione 2017-2018, il gusto amaro della retrocessione in Serie A2.

Per i siciliani qualche stagione di assestamento, poi la retrocessione in B ai Playout del 2022. L’anno scorso, la tragedia comune: il girone ‘nordista’ che ha condannato alla B Interregionale un’Orlandina con obiettivi di alta classifica e una Pallacanestro Viola costruita fra dubbi e difficoltà.

Ex in campo e in panchina

L’esordio casalingo della Viola non poteva essere più accattivante di così. Ritorna al PalaCalafiore, per la prima volta da avversario, coach Domenico Bolignano, un vero e proprio totem per i neroarancio. Sulla panchina della Viola, ironia della sorte, Federico Cigarini, alla seconda gara da senior, che l’anno scorso guidava la squadra giovanile di Capo d’Orlando.

Ex presenti anche sul parquet. Il nuovo capitano della Viola è Thomas Binelli, ex Capo d’Orlando, voluto fortemente da coach Cigarini che ne aveva apprezzato le qualità proprio nella passata stagione. In maglia paladina invece torna a Reggio Calabria Giulio Mascherpa, ala che 3 anni fa contribuì alla salvezza dei reggini a suon di grandi prestazioni in coppia con Totò Genovese.

Entrambe le squadre hanno esordito con una vittoria: bene la Viola in trasferta a Catania (94-75) senza Tyrtyshnik che ieri ha finalmente ottenuto l’autorizzazione per giocare; successo di misura per Capo d’Orlando che ha battuto 60-58 Svincolati Milazzo, subendo però il minor numero di punti nella prima giornata (si vede già la mano di coach Bolignano sulla fase difensiva?).

Si spera in una buona risposta di pubblico dopo l’ottimo esordio e le grandi novità del progetto societario. Due squadre intriganti, punti pesanti e ambizioni di alta classifica. Ci aspetta una domenica di grande basket fra due squadre che meritano una categoria e un futuro decisamente migliori.