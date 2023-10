Progetto ambizioso, novità pazzesca a roster: la Viola presenta la squadra | INTERVISTE

StrettoWeb

A due giorni dalla prima partita in casa contro Capo d’Orlando dell’ex allenatore Domenico Bolignano, la Pallacanestro Viola presenta il nuovo roster per la stagione 2023-2024. Palazzo San Giorgio ha ospitato la squadra neroarancio rinnovata in tutto e per tutto rispetto alla passata, sfortunata, stagione da dimenticare al più presto. Si riparte dalla Serie B Interregionale, una categoria in meno, ma non per questo minori ambizioni.

Le parole del Sindaco Brunetti

“Per noi è motivo d’orgoglio presentare la squadra del basket della città. Oggi voi giocatori avete un compito, rappresentare Reggio Calabria nei luoghi in cui andrete a giocare. Dovete essere fieri di indossare questa maglia: si può vincere o perdere, l’importante è sudare la maglia e onorare il nome della Viola e di Reggio Calabria. – ha dichiarato Brunetti – In voi c’è l’orgoglio e la caparbietà di una città. Chiediamo impegno, ostinazione, sappiamo che ci sono. La fortuna arriva da sola, serve per fare risultato. Conosciamo la professionalità del gruppo dirigente.

Da parte nostra vi garantiamo che continueremo a migliorare le condizioni dello sport nella nostra città: ci sono difficoltà ma anche tanti interventi in cantiere che speriamo di concretizzare il prima possibile. L’anno scorso mi avete fatto innamorare del basket, mi sono tornati in mente grandi ricordi, mio figlio si è appassionato al basket dopo una partita vinta con un tiro da 3. Il messaggio che voglio lanciare alla città è di seguire la Viola al palazzetto e sostenere questi ragazzi“.

Giovanni Latella

“Si respira un’aria positiva quest’anno. La Viola, con i grandi campioni passati negli scorsi anni, rappresenta qualcosa di positivo nella storia della città. Reggio è una città sportiva. – ha affermato Gianni Latella, delegato allo Sport del comune di Reggio Calabria – Ringrazio la società Viola, il presidente Laganà è spettacolare. Per fare sport servono risorse umane, si fanno grandi sacrifici, in una realtà come la nostra con poche aziende fare sport può essere complicato. Come Amministrazione siamo orgogliosi di avere il PalaCalafiore, uno dei palazzetti più belli d’Italia. Stiamo cercando di riqualificarlo e renderlo più idoneo possibile per fare sport ad alti livelli. Da qui a breve la Città Metropolitana consegnerà alla città il Pianeta Viola, lo stiamo riqualificando“.

Il presidente FIP Paolo Surace

“Reggio Calabria non potrà mai stare senza Pallacanestro Viola. In Italia se chiedi di Reggio Calabria, la associ a tanti elementi, fra cui anche la Viola, è il DNA della città stessa. – ha dichiarato il presidente FIP Paolo Surace – Fare sport non è semplice, va premiato il coraggio di questo gruppo dirigente, il grande impegno in campo sportivo e in campo sociale. La cultura sportiva della nostra città deve prescindere dalla vicinanza dei tifosi al di là di ogni risultato. Andate al PalaCalafiore. Sindaco: dobbiamo sistemare un po’ di cosette (ride). Da parte mia, della FIP e del presidente Petrucci un augurio per la nuova stagione“.

Il presidente Laganà

“Abbiamo fatto un po’ di ritardo per un permesso di soggiorno, ma posso dirlo: Ilya Tyrtyshnik è stato tesserato! – ha dichiarato il presidente Laganà – Ringrazio il Sindaco che ci è sempre stato vicino, ci ha incoraggiato ad andare avanti. Sono un po’ più tranquillo rispetto agli inizi del passato. Abbiamo costruito una bella squadra giovane, insieme al coach con il quale abbiamo collaborato. Volevo dei giovani talenti, ci tenevo, ragazzi di cui sono entusiasta per la voglia mostrata di fare gruppo.

Il main sponsor Myenergy, che ringrazio per la presenza, il tempo dedicato e la volontà che ci ha messo, nella figura del direttore commerciale Antonio Praticò. Ci sono progetti comuni che si sposano con la volontà della dirigenza, non sarà solo una sponsorizzazione ma qualcosa di più importante. Il prossimo anno vorrei programmare la squadra a febbraio, con lungimiranza. Vorrei costruire qualcosa di ben più importante insieme. Il nostro obiettivo è fare il meglio possibile“.

Viola, l'entusiasmo del presidente Carmelo Laganà

Antonio Praticò (Myenergy)

“Per Reggio Calabria, il nostro territorio. La Viola è importante. Sia io che l’amministratore siamo reggini, per questioni di opportunità mi sono trasferito a Milano, ma il mio cuore è sempre a Reggio Calabria. Vogliamo dare una mano, abbiamo un progetto condiviso con il presidente. – ha dichiarato Antonio Praticò, direttore commerciale Myenergy che è stato beccato a fare l’abbonamento al PalaCalafiore! – Non siamo grandi intenditori di basket, siamo tifosi. Abbiamo pensato a quale potesse essere il nostro contributo per questo territorio al quale siamo legati: un progetto che abbiamo studiato in questi mesi, sull’energia rinnovabile, puntiamo a rendere la Viola la prima società di basket ecosostenibile. Facciamo fotovoltaico, l’opportunità delle comunità energetiche crediamo sia importante per la città di Reggio Calabria, è un progetto inclusivo, dobbiamo creare più sinergie, ognuno si senta libero di partecipare secondo le sue possibilità.

Avrà una ricaduta positiva sul territorio e permetterà di dare una stabilità economica alla Viola svincolandola da logiche imprenditoriali dei soggetti che ne detengono la proprietà. I ricavi permetteranno alla Viola e al territorio di crescere, abbiamo una responsabilità enorme. Voi giocatori avete la responsabilità di raprpesentare al meglio il nostro sentimento“.

Antonio Praticò Direttore commerciale Myenergy

Il roster della Pallacanestro Viola 2023-2024

Il primo cambio arriva in panchina. La coppia Bolignano-Motta ha lasciato il posto a Federico Cigarini in qualità di nuovo coach con a supporto Seby D’Agostino come secondo. Roster rinnovato, come detto, nella sua completa totalità. Nella prima uscita stagionale in trasferta contro il Cus Catania è arrivata una vittoria importante che ha visto brillare il talento di Maskimovic, ma anche le qualità di Mavric, Aguzzoli, capitan Binelli e tutti gli altri. Come detto, in precedenza, la grande novità è la presenza del forte ucraino Tyrtyshnik, tesserato dopo l’assenza della prima partita.

Di seguito il roster della Viola 2023-2024:

Thomas Aguzzoli #5 – Ala

Ilario Simonetti #7 – Ala

Yusupha Konteh #10 – Ala grande / Centro

Mateja Makskimovic #11 – Playmaker

Emin Mavric #12 – Ala grande / Centro

Omar Seck #22 – Guardia / Ala piccola

Thomas Binelli #23 – Ala (capitano)

Ilya Tyrtyshnyk #34 – Guardia

Thomas Russo #37 – Play/Guardia

Ai quali si aggiungono i giovani Collu, Mazza e Riversata.