Viola Reggio Calabria, si sblocca la situazione Tyrtyshnik: i dettagli

StrettoWeb

Nella giornata odierna, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, è stato presentato il nuovo roster della Viola Reggio Calabria per la stagione 2023-2024. Tutti volti nuovi, a partire dal coach Cigarini, passando per capitan Binelli e tutti gli altri ragazzi che hanno vinto la prima gara stagionale in trasferta a Catania.

A proposito della gara contro il Cus, in terra etnea c’era un grande assente fra le file dei neroarancio: Ilya Tyrtyshnik. Presentato come l’uomo copertina del mercato estivo, il nazionale ucraino non è potuto scendere in campo a causa di alcuni problemi con il passaporto.

Noie burocratiche risolte. Arrivato con qualche minuto di (giustificato) ritardo, il presidente Carmelo Laganà ha annunciato la notizia in anteprima: Ilya Tyrtyshnik potrà scendere regolarmente in campo con i compagni a partire dalla sfida di domenica contro Capo d’Orlando.