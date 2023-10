Viola-Barcellona, coach Cigarini incazz*** nero: strigliata clamorosa ai suoi

StrettoWeb

Terza vittoria in 4 gare per la Pallacanestro Viola che dopo aver battuto CUS Catania e Sala Consilina in trasferta, si sblocca anche fra le mura amiche del PalaCalafiore battendo Next Casa Barcellona.

Nella conferenza stampa post partita, coach Federico Cigarini, allenatore dei reggini, ha analizzato così la prestazione dei suoi ragazzi: “sono incazzato nero, non ho preparato questo in settimane. Non abbiamo fatto quello che ho richiesto. Abbiamo vinto perchè siamo stati bravi, ma in difesa siamo stati obbrobriosi. Testa? Oggi ci ha messo in difficoltà, ma non abbiamo sofferto il PalaCalafiore. Dobbiamo chiedere scusa noi ai tifosi per lo spettacolo offerto.

La piazza di Reggio Calabria è una piazza che pretende. Abbiamo vinto, mi impegnerò a dar giocare meglio. Il gioco bello arriverà, ci metteremo d’impegno per accontentare i tifosi.

Barcellona? Me l’aspettavo così, alcuni dei loro giocatori, molto ibridi, ci mettono in difficoltà. Uno come Fernandez, mancino, non ce l’ha nessuno. Complimenti a loro, noi non abbiamo fatto quello che abbiamo preparato. Per stare nella parte alta della classifica serve mentalità, il passo falso è dietro l’angolo, poi ne arriva un altro le critiche. Non possiamo permetterci di andare a Milazzo così, 2 punti non li portiamo a casa“.