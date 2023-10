Viola-Barcellona, Aguzzoli: “contenti per la vittoria, difficoltà in difesa”

StrettoWeb

Nel post gara di Pallacanestro Viola-Next Casa Barcellona, gara vinta dai neroarancio 99-89, si è presentato in conferenza stampa Thomas Aguzzoli, best scorer del match con 26 punti segnati.

Il cestista neroarancio ha commentato così la partita: “gara sicuramente impegnativa. Siamo partiti forte, loro sono stati molto bravi a rientrare. Per noi non è stato facile: abbiamo finito il primo tempo sotto, ma siamo stati bravi a reagire nel secondo tempo. Abbiamo avuto qualche difficoltà in difesa, è vero. All’inizio non abbiamo rispettato del tutto il piano partita. C’eravamo imposti delle scelte che non abbiamo rispettato giocando. Nel primo tempo abbiamo subito troppi punti.

Personalmente sono contento per la vittoria, una vittoria di squadra, ci alleniamo per questo, per essere una squadra. Cosa ci ha detto il coach? Contenti per la vittoria, ma volevamo vincere in un altro modo. Il pubblico del PalaCalafiore? Emozioni incredibili, quando fai una bella giocata ti permettono di esaltarti ancora di più. È una forza che deve esserci dalla nostra parte“.