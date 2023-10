Taranto-Messina e Brindisi-Catania, fissate le date dei recuperi

StrettoWeb

“Come riportato dal COMUNICATO N. 53/DIV – 20 OTTOBRE 2023 la Lega ha disposto il recupero di Taranto-Messina giorno 01/11/2023 alle 18:30“. Così in una nota il Messina informa della data del recupero del match della 3ª giornata tra Taranto e Messina, rinviata per via dell’inagibilità dello stadio Iacovone.

Tour de force importante, dunque, quello della squadra peloritana, oggi in campo in anticipo a Picerno. Da qui al 5 novembre, quindi nei prossimi 15 giorni, Ragusa e compagni scenderanno in campo per ben cinque volte. Un problema non di poco conto, evidenziato alla vigilia ieri da mister Modica, anche per via di un organico che non è profondissimo.

Il recupero di Brindisi-Catania e la diretta Rai di Catania-Avellino

Idem per il Catania. “Con il Comunicato Ufficiale 53/DIV, oggi, la Lega Italiana Calcio Professionistico ha disposto che la gara Brindisi-Catania, valevole per la seconda giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/2024, venga recuperata mercoledì 1° novembre, con inizio alle ore 16.15“. Anche gli etnei in campo mercoledì 1 novembre, ma alle ore 16.15, per recuperare il match rinviato sempre per l’inagibilità dello Iacovone.

In altra nota, la società rossoblu annuncia che “Con il Comunicato Ufficiale 50/DIV, oggi, la Lega Italiana Calcio Professionistico ha reso noto che la gara Catania-Avellino, in programma domenica 29 ottobre e valevole per l’undicesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/24, verrà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 e avrà inizio alle ore 16.00″.