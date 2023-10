Il Messina gioca d’anticipo, domani c’è il Picerno. Modica: “giocare ogni 3 giorni non aiuta, non abbiamo una rosa ampia”

StrettoWeb

Il Messina in questo weekend gioca d’anticipo. La squadra peloritana scende infatti in campo domani sera, di venerdì, in quel di Picerno, in casa dell’ottava classificata, in cerca di riscatto e di vittoria, che manca da tre turni. Dall’altra parte, Ragusa e compagni vogliono provare a dare continuità ai risultati di questo avvio, interessante ma altalenante. Nelle ultime due sono arrivati 4 punti, ma in casa. In trasferta, invece, occorre invertire la rotta.

“Ci saranno tante partite e necessita un ricambio energetico, stiamo giocando ogni tre giorni e neanche possiamo scaricare l’adrenalina, ma ci dobbiamo presentare nel miglior modo possibile. Le defezioni ci preoccupano perché il nostro non è un organico ampio e abbondante di qualità. Dobbiamo sempre trovare la risorsa e miscelare bene la squadra. La rotazione è obbligatoria, insomma, ma un assetto ce l’abbiamo, così come la condizione accettabile”. Così il tecnico Modica alla vigilia della sfida. “Il Picerno è una grande squadra, giocano insieme da due anni, hanno fatto aggiustamenti e hanno un ottimo allenatore e una buona organizzazione. Non so quale sarà il risultato ma di certo cerco una bella prestazione”, aggiunge. Per il match di domani, l’allenatore ha convocato i seguenti calciatori.