Serie C: frena il Catania in casa, il Crotone vince in rimonta. Risultati e classifica

Serie C spezzettata in questa domenica in cui c’è in campo la 7ª giornata. Dopo le vittorie di Casertana e Sorrento, che ha battuto il Messina lasciando l’ultimo posto, alle 16.15 sono scese in campo due delle favorite, Catania e Crotone, che però in questo avvio stanno faticando, camminando a fasi alterne.

Anche oggi è andata così. Il Catania, infatti, nonostante il solito bellissimo Massimino (e nonostante una quota abbonati, di oltre 13 mila, che è più alta di 19 squadre su 20 di Serie B), pareggia in casa per 1-1 contro il Latina, confermando una certa fatica tra le mura amiche. Al 18′ gli etnei sono già sotto, con il gol di Mastroianni, ma ci pensa il solito Chiricò a trovare il pari al 73′. Fino alla fine, però, il risultato non cambia. Il Crotone, invece, torna a vincere dopo la pazza e rocambolesca sconfitta di Benevento. Lo fa in casa contro il Picerno, che è avanti in classifica. E lo fa in rimonta. Succede tutto nel primo tempo: segnano gli ospiti con Murano in avvio, pareggiano e ribaltano i padroni di casa con Gigliotti e Gomezi tra 25′ e 44′. Nessun gol nella ripresa, finisce 2-1. Di seguito risultati e classifica.

Risultati Serie C girone C, 7ª giornata

Monterosi-Casertana 0-1

Sorrento-Messina 1-0

Catania-Latina 1-1

Crotone-Picerno 2-1

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 14 Benevento 13 Latina 12 Picerno 11 Foggia 11 Turris 10 Potenza 10 Crotone 10 Audace Cerignola 8 Taranto 8 Virtus Francavilla 8 Catania 8 Avellino 7 Casertana 7 Brindisi 6 Acr Messina 5 Sorrento 5 Giugliano 5 Monopoli 3 Monterosi Tuscia 3