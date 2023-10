Il Messina “risveglia” il Sorrento: peloritani battuti per 1-0 dall’ormai ex fanalino di coda

StrettoWeb

Il Messina non riesce a dare continuità. Dopo l’importante vittoria contro l’Avellino, arriva un’altra sconfitta esterna, ancora per 1-0, questa volta contro una delle squadre in difficoltà, l’ormai ex fanalino di coda Sorrento. Alla squadra campana basta un gol a metà primo tempo su rigore di Alberto De Francesco, ex Reggina alla sua prima rete stagionale. Il Sorrento aveva ottenuto solo 2 punti finora e con questo successo ha raggiunto proprio il Messina a quota 5.

Risultati Serie C girone C, 7ª giornata

Monterosi-Casertana 0-1

Sorrento-Messina 1-0

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 14 Benevento 13 Latina 11 Picerno 11 Foggia 11 Turris 10 Potenza 10 Audace Cerignola 8 Taranto 8 Virtus Francavilla 8 Catania 7 Avellino 7 Crotone 7 Casertana 7 Brindisi 6 Acr Messina 5 Sorrento 5 Giugliano 5 Monopoli 3 Monterosi Tuscia 3