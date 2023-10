Scuola in Ospedale: anche quest’anno il “Galilei – Pascoli” avrà una classe al G.O.M

StrettoWeb

E’ stata rinnovata la convenzione per il servizio di scuola in Ospedale fra l’Usr Calabria, il G.O.M di Reggio Calabria e l’Istituto Comprensivo “Galilei – Pascoli“. La convenzione, riveduta e riformulata nei suoi articoli principali, sulla base anche del modello di convenzione predisposto dalla scuola Polo Regionale per il servizio Ospedaliero, l’Istituto Comprensivo “Roberta Lanzino” di Cosenza, obbliga le parti a diritti e doveri reciproci in ordine a tale modalità di didattica.

All’interno della Convenzione, l’Istituto Comprensivo “Galilei – Pascoli” si obbliga a rendere il servizio didattico all’interno delle mura Ospedaliere, nei reparti di onco-ematologia pediatrica (attualmente presso il plesso “Morelli”) e di pediatria (plesso “Riuniti”), dislocando una parte dei suoi docenti in ospedale. Il G.O.M si obbliga, principalmente, ad allestire gli spazi ed a collaborare con il personale scolastico nelle varie attività previste.

All’interno della convenzione anche una attenzione alla futura possibile istituzione della scuola dell’infanzia, in quanto il flusso degli alunni in fascia d’età 3-6 ospedalizzati è divenuto, a seguito del periodo pandemico, molto elevato. Responsabile della scuola in Ospedale per il G.O.M è la Dott.ssa Rosalba Mandaglio. La convenzione stipulata ha durata triennale e copre tutti gli alunni ospedalizzati presenti al G.O.M.

L’Istituto Comprensivo ” Galilei – Pascoli” è unica scuola della Provincia di Reggio Calabria ad attuare il servizio di scuola in Ospedale, qualora l’Istituto dovesse essere accorpato, giuridicamente la convenzione andrebbe a decadere in quanto stipulata con un soggetto giuridico (e relativo codice meccanografico) non più esistente come realtà autonoma.