Reggio Calabria, accorpamento scolastico: il Comune si schiera a fianco del Galilei-Pascoli

StrettoWeb

L’Istituto “Galilei-Pascoli” di Reggio Calabria rischia di essere accorpato al Vitrioli. Il tutto rientra nel contesto del piano di dimensionamento scolastico che entrerà in vigore il prossimo anno. Ci sono però scuole e istituti che, per proprie caratteristiche intrinseche, in caso di accorpamento risulterebbero danneggiati, con conseguenti ricadute negative sugli alunni e sulla formazione degli stessi.

Nei giorni scorsi avevamo pubblicato la nota stampa firmata dal Presidente del Consiglio d’Istituto del “Galilei-Pascoli”, Giorgio Nordo, in merito all’ipotesi di accorpamento scolastico. Questa mattina, Nordo, ha incontro a Palazzo San Giorgio il sindaco f.f. Paolo Brunetti e l’assessore Lucia Nucera. “In rappresentanza dei genitori del nostro istituto ho spiegato che non possiamo subire una procedura che non tiene assolutamente conto degli interessi degli alunni – ci spiega Nordo -. Ho fatto presente che nella scelta di accorpare la nostra scuola ad un altro istituto si è tenuto conto, ad esempio, del criterio delle minoranze linguistiche, sebbene sia un criterio debole, del quale non si è tenuto conto per altre scuole“.

La sezione ospedaliera del Galilei-Pascoli

Inoltre, ancora più importate, il Galilei-Pascoli è l’unica scuola ad avere una sezione ospedaliera, anche con bambini malati oncologici. E non solo. “E’ capofila nel coordinamento della scuola domiciliare per tutta la provincia, quindi cancellarla significa cancellare il coordinamento per i bambini allettati“, ribadisce il dottor Nordo che si dice soddisfatto del colloquio avuto questa mattina con Brunetti e Nucera. “Hanno accettato di buon grado il nostro suggerimento, anche perché è supportato dalla normativa in merito. Dunque si sono presi l’impegno, come Comune, di sostenere la vita del Galilei in forma autonoma. Questa specificità verrà inserita nella delibera di giunta tra pochi giorni, per poi essere inviata alla Città Metropolitana“. Quest’ultima però, o la Regione, potrebbero esprimersi a sfavore. “In quel caso molti sono disposti a scendere in piazza per un diritto fondamentale che viene negato ai bambini malati. Lo faremo sia noi genitori che tante associazioni“, chiosa Nordo.

“Per ora sono soddisfatto dalla comprensione e dalla disponibilità dell’assessore e del sindaco, che ci hanno dato la loro rassicurazione ufficiale. E’ un primo grande passo“, conclude il Presidente del Consiglio d’Istituto del Galilei-Pascoli.