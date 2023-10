Scommesse, la fonte di Corona? Lo zio di un calciatore passato da Messina

StrettoWeb

Sempre nuovi aggiornamenti sulla vicenda scommesse nel calcio italiano. Dopo l’inchiesta su Fagioli, si è alzato un polverone altissimo alimentato da Fabrizio Corona, a conoscenza di alcuni fatti che ha deciso di rendere pubblici. Ospitato da varie emittenti tv, Corona ha snocciolato sempre più dettagli nel corso dei giorni, facendo i nomi di Tonali, Zaniolo e Zalewski, prima di nominarne altri tre a Staffelli di Striscia la notizia nella puntata che andrà in onda questa sera.

Nell’ampia vicenda, però, emerge anche la figura dello zio di un ex calciatore. E’ una delle fonti che a Corona ha comunicato la presenza di diversi calciatori affetti da ludopatia. Di chi si tratta? Di Maurizio Petra, 55 anni, che ha parlato al Secolo XIX: “ho sentito Fabrizio Corona anche poco fa, gli ho raccontato soltanto fatti veri che possono essere verificati. L’ho fatto per aiutare mio nipote, Antonio Esposito, che è a conoscenza di puntate illecite fatte da calciatori”, ha detto. Petra, la fonte, è dunque lo zio di Antonio Esposito. Quest’ultimo, 33 anni, ha vinto il Triplete con l’Inter di Mourinho, seppur da giovanissimo e senza essere mai sceso in campo.

La carriera, però, non ha preso poi una bella piega, al netto delle aspettative iniziali in nerazzurro. Esposito ha infatti poi continuato nelle categorie inferiori, fino al ritiro nel 2018. Quest’anno, nel 2023, ha ripreso l’attività agonistica venendo tesserato con il FBC Finale 1908, squadra dilettantistica del savonese. Il calciatore è passato anche da Messina, seppur per un solo mese. Ufficializzato nel luglio 2014 dall’Acr, un mese dopo, ad agosto, ha rescisso per motivi personali.