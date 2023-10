Scommesse, la confessione che inguaia Tonali. E intanto Corona fa altri 3 nomi e Fagioli si arrabbia

StrettoWeb

La vicenda scommesse non tende a placarsi, mantenendo la sua “cappa” sopra il calcio italiano. Mentre Fagioli patteggia e Tonali viene ascoltato dalla Procura, Corona svela nuovi dettagli nelle varie ospitate televisive. Ed è sempre da loro che emergono altri dettagli di quello che è il tema che ormai tiene banco da giorni, argomento in grado di sostituire anche il calcio giocato, fermo in questo weekend a causa delle Nazionali.

Tonali avrebbe scommesso sul Milan

Partiamo da Tonali. Il centrocampista del Newcastle, secondo quanto rivela Gazzetta.it, avrebbe scommesso sul Milan quando giocava in rossonero. Non si tratterebbe, però, di illecito sportivo in quanto non avrebbe scommesso su sconfitte, condizionando la sua prestazione, ma solo su vittorie o su altri risultati con lui assente, da quanto precisa la rosea. In ogni caso, però, il fatto di aver puntato sulla squadra per cui giocava potrebbe aumentare la pena rispetto a quella di Fagioli. L’intenzione di Tonali è comunque di collaborare, proprio come ha fatto il centrocampista della Juve, riducendo così la pena prevista. Ha ammesso, ha confessato, si è pentito ed autodenunciato. Questo potrebbe fare la differenza, anche se resta la puntata sul Milan, un’aggravante non indifferente.

Fagioli tra prestiti, minacce e debiti, ma su Instagram si arrabbia

Tornando a Fagioli, sempre la Gazzetta ricostruisce l’interrogatorio davanti al Procuratore Chinè: “ho iniziato a scommettere a Tirrenia nel ritiro della Nazionale Under 21”. All’inizio solo divertimento, poi sono spuntati i debiti. Il periodo più brutto “lo passai a marzo-aprile 2023, durante Sassuolo-Juventus feci un errore tecnico e fui sostituito”, le lacrime in panchina “pensando ai miei debiti delle scommesse”. A settembre 2022 Fagioli aveva 250 mila euro di debiti. “Quando ero alla Cremonese mia madre mi consigliò di recarmi al Sert per farmi curare, io ci andai alcune volte, ma poi ebbi l’illusione di poterne fare a meno”. Non fu così.

A Gatti “chiesi 40 mila euro, ma dicendogli che mi servivano per compare un orologio e che avevo i conti bloccati da mia madre”. Dragusin (ora al Genoa) “mi prestò 40 mila euro nell’ottobre 2022”. Poi spiega che servivano per ripagare il debito: “Provvedevo ad acquistare a Milano dei Rolex di valore” con un bonifico. “Gli orologi a volte li ho consegnati io, a volte passavano i titolari delle piattaforme a ritirarli presso le gioiellerie”. E il debito aumentava, così come le minacce (“ti spezzo le gambe”). “Pensavo di giocare solo per recuperare il debito”.

Lo stesso Fagioli, in una storia Instagram, ha deciso di uscire per la prima volta pubblicamente allo scoperto, chiedendo scusa e attaccando i giornali. “Pensavo di partire chiedendo scusa non solo a tutti i tifosi bianconeri, ma a tutti i tifosi del calcio e dello sport per l’errore ingenuo che ho fatto. Invece no, sono obbligato a partire con lo schifo che scrivono su di me giornali, persone solo per mettermi in cattiva luce con mille falsità…o forse meglio, solo per conquistare due visualizzazioni in più. Presto parlerò”, ha scritto.

Il Tapiro d’oro a Corona e i nomi di tre nuovi calciatori

In tutto ciò, Fabrizio Corona continua ad essere uno dei protagonisti centrali di questa vicenda. Oltre alle varie ospitate tv (l’ultima di ieri sera ad “Avanti Popolo” di Nunzia De Girolamo), ha ricevuto il Tapiro d’oro da Valerio Staffelli di Striscia la notizia (la puntata andrà in onda stasera), tirando fuori altri tre nomi di calciatori. “Stephan El Shaarawy (Roma), Federico Gatti (Juventus) e Nicolò Casale (Lazio). Sono i nomi dei tre calciatori presunti colpevoli di calcio scommesse rivelati in esclusiva da Fabrizio Corona, che questa notte ha ricevuto il Tapiro d’oro da Striscia la notizia per essere stato censurato da Nunzia De Girolamo durante la trasmissione Avanti popolo (Rai3). A Valerio Staffelli, Corona ha anche mostrato un filmato in cui si sentono i giocatori che parlano delle puntate mentre palleggiano. Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35)”, si legge sul sito di Striscia.