Renzi isolato, perde Moratti e “allontana” De Luca: “siamo soli contro tutti”

Pensava di aver azzeccato la strategia vincente, ma in realtà Matteo Renzi si trova in mano un pugno di mosche. Dopo aver “allontanato” Cateno De Luca (“dove ci sono io non ci deve essere Renzi“) per il “caso Musolino”, adesso l’ex premier perde anche Letizia Moratti ritraslocata in Forza Italia.

“Sarà come nel 2012: siamo soli contro tutti, ma sappiamo sognare e siamo liberi. Alla fine il commento più bello su ieri sera è questo qui. Ci attende una campagna modello 2012. Felice di essere in cammino per le elezioni Europee”, è quanto ha affermato il leader di Italia Viva.