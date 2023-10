Letizia Moratti lascia Renzi e torna a Forza Italia: Cateno gongola

StrettoWeb

Colpo a sorpresa di Letizia Moratti che lascia il Centro di Matteo Renzi e torna in Forza Italia. Il ritorno agli azzurri è uno scossone per l’area dell’ex Premier che si stava organizzando in vista delle Europee. Da segnalare gli appelli di Cateno De Luca all’ex sindaco di Milano di “mollare” l’ex premier dopo essere rimasto “scottato” dal “caso Musolino” che a questo punto gongola vedendo quasi naufragato il progetto renziano.

Moratti fu la candidata alle ultime elezioni regionali in Lombardia proprio per il Terzo polo. All’ex primo cittadino milanese non andò benissimo: arrivò terza con il 9,8% pari a 320mila preferenze.