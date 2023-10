Reggio, il Parco Lineare Sud ora è una discarica: immondizia sui marciapiedi, la vergogna continua | FOTO

StrettoWeb

Passeggiare o correre in mezzo all’immondizia. Un toccasana! Un’emozione unica, che solo chi abita a Reggio Calabria ha la fortuna di provare. Oltre ai grandi vialoni, ai quartieri abbandonati, a strade degradate, ora la spazzatura “tutta reggina” trova spazio in un altro luogo, mischiando sacro e profano: il Parco Lineare Sud. Lo scenario bellissimo dello Stretto è diventato una discarica a tutti gli effetti.

Dopo aver raccontato a luglio delle buste di rifiuti proprio all’ingresso, tra l’altro transennato da non si sa quanto tempo, e accompagnato anche dalla melma fognaria, spunta adesso spazzatura anche nel marciapiede che costeggia il mare. E come se in Via Marina a Reggio, tra un chiosco, un lido e un bar, venissero abbandonate – e lasciate lì tranquillamente – buste di immondizia di ogni tipo.

La vergogna al Parco Lineare Sud continua. Doveva essere un’area nuova, riqualificata e bella. E così sarebbe se fosse tenuta bene. Ma ci si mettono le incompiute, le erbacce sempre più alte che hanno trasformato alcune aree nella foresta amazzonica e il degrado diffuso. Quella zona, da non si sa quanto tempo, dovrebbe essere collegata all’area Tempietto da un piccolo ponte i cui lavori durano da secoli. Verrà, una volta terminati, riqualificata nuovamente? Intanto, è un gran peccato che un’area molto frequentata da famiglie, bambini e atleti venga abbandonata così. Ma la vergogna in questa città non conosce limiti…