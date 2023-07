Parco Lineare Sud, ingresso in spiaggia nauseabondo: anziani costretti allo slalom tra immondizia e melma | FOTO

StrettoWeb

Ah, il Parco Lineare Sud. Un posto, nella zona sud di Reggio Calabria, apparentemente fantastico. Per chi vuole fare una corsetta in tranquillità; per chi vuole godersi qualche ora di mare tra bagni e pesca; per chi semplicemente è intenzionato a passeggiare. Peccato, però, che sia condizionato dalle eterne incompiute di un’Amministrazione eternamente incompiuta.

Tralasciando il “mistero” sulla fine della realizzazione di un piccolo ponticello che dovrebbe unire il lungo vialone al Calopinace, rappresentando un’ulteriore ingresso, in continuità alla “passeggiata” che parte dalla Via Marina, emerge un nuovo problema, con l’arrivo dell’estate. Il nauseabondo ingresso in spiaggia dopo aver superato il sottopassaggio della stazione. Ci sarebbe poco da dire, come sempre, perché a parlare sono le immagini a corredo. Nel reportage di StrettoWeb, la melma e l’immondizia la fanno da padrone, a cornice di un cantiere mai terminato e con i poveri anziani a fare da slalom in mezzo. E pensare che vorrebbero godersi qualche ora di mare in uno scenario bellissimo. Se solo tutto il contorno fosse tale…