Reggio Calabria: villetta di viale Europa dedicata a Francesco Chirico | FOTO

Si è svolta questa mattina, in viale Europa, la cerimonia di intitolazione della villetta a Francesco Chirico, giornalista, scrittore e poeta reggino. A scoprire la targa, oltre all’assessore Irene Calabrò, anche Natino Chirico, figlio di Francesco e stimato pittore, da anni residente a Roma ma spesso presente a Reggio per il grande amore e l’immenso legame con la sua terra natale.

“Essendo andato via presto da Reggio Calabria ho sempre avuto una sorta di senso di colpa – racconta Natino Chirico ai microfoni di StrettoWeb -. Vivere lontani non è semplice. Un giorno ti chiamano e ti dicono che papa non c’è più, o che mamma non c’è più. E tutto cambia all’improvviso“. “Mio padre è stato un insegnante molto conosciuto è apprezzato. Un giorno, a Roma, un barista mi chiese se fossi reggino, avendo appreso il mio cognome. Gli dissi di sì e mi chiese se fossi parente di Francesco Chirico, suo ex docente. Mio padre ha insegnato al Telesio di Modena, ma anche ad Armo“.

Francesco Chirico è stato anche corrispondente del Giornale d’Italia, come giornalista pubblicista, oltre che poeta e scrittore. “Io ho ereditato da mio padre l’amore per la cultura. Dipingeva in privato, ha fatto ricerca e ha scritto diversi libri sulle nostre tradizioni, sull’Aspromonte, sulle minoranze; ha scritto poesie e opere teatrali in dialetto e italiano“, racconta ancora il figlioò.

Da anni Natino Chirico ha istituito il Premio di Poesia Francesco Chirico, dedicato al padre. Ma Natino, commosso e orgoglioso di poter ricordare ancora una volta la figura di un uomo che ha amato questa città, ricorda anche il valore della madre, “perché era una forza della natura: se mio padre ha fatto quello che ha fatto è stato merito suo“, conclude.