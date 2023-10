Reggio Calabria: con “Calligrafie Astratte” il pittore reggino Natino Chirico si racconta | FOTO

StrettoWeb

Colori, passioni, gioia, nostalgia, amore, emozione. Questo, e tanto altro, è stato l’incontro che si è svolto oggi pomeriggio a Palazzo San Giorgio, nella Sala dei Lampadari Italo Falcomatà. L’occasione era quella della presentazione di “Calligrafie Astratte“, l’opera biografica del pittore Natino Chirico, l’artista reggino che da anni vive nel centro Italia.

L’evento, organizzato dal Comune di Reggio in collaborazione con A.I.Par.C. Nazionale (Associazione Italiana Parchi Culturali), ha visto la proiezione di alcuni video che raccontano la vita del pittore reggino e ne descrivono l’arte, che è frutto del “coraggio di chi osa“. Il Maestro Chirico, dopo aver trascorso la sua infanzia a Reggio Calabria, si è formato ed è cresciuto artisticamente prima a Milano poi a Roma, dove risiede. Figlio del giornalista e scrittore Francesco Chirico, quella di Natino è stata una vita all’insegna dell’arte e dell’amore per la propria terra di origine. Un amore misto però a sensi di colpa per averla “lasciata”.

“Questa sala piena mi rincuora e rincuora una città, perché ci da fiducia e ci restituisce l’attaccamento alle radici e all’identità della nostra Storia“, ha detto l’assessore alla cultura e al turismo Irene Calabrò, visibilmente emozionata. L’incontro con Natino Chirico ha visto anche, al tavolo dei relatori, il presidente A.I.Par.C dott. Salvatore Timpano, la direttrice del dipartimento culturale A.I.Parc.C Marina Neri. e la moderatrice, la giornalista Elmar Elisabetta Marcianò.

Cresciuto in questa città, Natino Chirico ha portato con sé il cruccio si non aver fatto abbastanza per la sua terra e per la sua famiglia, ma così non è stato. Le opere di Chirico, infatti, arricchiscono Reggio ormai da tempo e il suo nome viene pronunciato con orgoglio da chi, orgoglioso delle proprie radici, sa che l’artista lungi dal rinnegare le proprie origini, ne ha fatto invece un punto di partenza e un valore aggiunto che ha segnato la sua stessa arte.

Si seguito l’intervista a Natino Chirico, il pittore reggino che sta preparando la sua terza mostra in Australia:

Intervista al pittore reggino Natino Chirico