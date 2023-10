Reggio Calabria, il caos scuola fa scoppiare la maggioranza: Nucera non si presenta in Commissione Controllo e Garanzia

StrettoWeb

Questa mattina alle 10 è stata convocata una seduta straordinaria della Commissione Controllo e Garanzia del Comune di Reggio Calabria. All’ordine del giorno l’audizione dell’assessore Lucia Anita Nucera, in merito al dimensionamento scolastico che sta creando caos in tutta la città. “Con dispiacere non potrò essere presente per impegni istituzionali precedentemente presi“, ha fatto sapere Nucera, mandando su tutte le furie buona parte dei presenti.

“Nucera non si presenta e domani si vota per il dimensionamento scolastico in Città Metropolitana – ha precisato il presidente della Commissione Massimo Ripepi –. La commissione è l’assise più importante della città e gli impegni istituzionali non sono una giustificazione valida. Verificherò con l’assessore Nucera quali sono stati questi impegni che le hanno impedito di stare seduta qui per un’urgenza che domani sarà votata in Consiglio Comunale“.

Scatenato anche il consigliere di maggioranza Antonino Castorina, contro Comune e Città Metropolitana. Castorina chiede di verificare se effettivamente sia reale l’impegno istituzionale arrogato a giustificazione dalla Nucera. E’ “una mancanza di rispetto per gli elettori e per la città – chiosa –. Ci sono delle evidenti difficoltà per la questione dimensionamento scolastico, dunque perché non partecipare alla commissione?“.

Per il consigliere Saverio Pazzano fin dall’inizio si è persa un’occasione importante affinché quello del dimensionamento scolastico potesse diventare motivo di dialogo istituzionale e non terreno di scontro. “Non si può ragionare con i numeri“, ha precisato Pazzano, il quale ha sottolineato come sarebbe stato opportuno tenere conto di altre specificità per decidere gli istituti da accorpare, anche alla luce di una maggiore cognizione e conoscenza del territorio.

“È di 48 ore fa la nota a firma della Città Metropolitana con cui viene formalmente respinto il piano di dimensionamento scolastico presentato (oltre termine) dal Comune di Reggio Calabria – si legge in una nota stampa dei Coordinamenti provinciali di Reggio Calabria di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega -. Basterebbe già solo questo a far capire il paradosso di una situazione il cui principale responsabile è l’Assessore al ramo; di conseguenza tutta la Giunta di Palazzo San Giorgio. Incredibile ma vero: la Città Metropolitana di Reggio Calabria (non la Regione o altro Ente sovraordinato) ha dovuto respingere quanto presentato dal Comune di Reggio Calabria, il comune capoluogo di provincia. Pazzesco“.

Una situazione, quella delle scuole di Reggio Calabria, sempre più calda e drammatica, tra istituti chiusi per inagibilità e accorpamenti arbitrari decisi con criteri incomprensibili ai più. Molti gli studenti e il personale scolastico scesi in piazza negli ultimi giorni. Una manifestazione era in corso in piazza Italia anche durante la seduta di Commissione Controllo e Garanzia.