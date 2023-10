Reggio Calabria, scuole in subbuglio: ancora proteste in piazza Italia | FOTO e INTERVISTE

StrettoWeb

Il ridimensionamento scolastico è un obbligo di legge, ma accorpare le scuole secondo criteri corretti e coerenti, come ad esempio la territorialità o il tanto auspicato buon senso, dovrebbe essere il minimo. A Reggio Calabria, però, la normalità non esiste. E allora ecco che succede che due scuole, territorialmente distanti tra loro e con un popolazione scolastica corposa, vengano unite arbitrariamente, senza prendere in considerazione i pareri di dirigenti, insegnanti e genitori.

Questa mattina anche gli istituti Nossyde-Pythagoras e Moscato sono scesi in piazza contro l’accorpamento delle due realtà completamente diverse tra loro e territorialmente non affini. L’accorpamento in questione “lede il diritto allo studio sereno dei nostri figli… Non possiamo restare indifferenti. I Presidenti dei due Consigli d’istituto collaborano per manifestare il comune dissenso all’unificazione di due realtà totalmente diversificate“. Il punto dunque non è l’accorpamento in sé, ma la scelta scellerata delle scuole da accorpare, quando ci sarebbero scuole ben più adatte a questi accorpamenti, sia per popolazione scolastica che per vicinanza territoriale.

Di seguito l’intervista a Pasqualina Morabito, Presidente del Consiglio d’Istituto della Moscato, e Mario Luvarà, Presidente del Consiglio d’Istituto della Nossyde-Pythagoras.

