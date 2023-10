Reggio Calabria, Piantedosi sulla situazione in Israele: “nessun allarme ma non bisogna trascurare nulla”

StrettoWeb

Il Ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, oggi a Reggio Calabria, per la firma del protocollo di intesa per la prevenzione e il contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori di realizzazione del “Museo del Mare”. Durante la conferenza stampa, il Ministro si è soffermato, sulla situazione di Israele: “domani ci sarà un comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza per monitorare la situazione”.

“E’ chiaro che non c’è la necessità di allarmare i cittadini ma, nello stesso tempo, non bisogna trascurare nulla. Andiamo sicuramente verso un innalzamento delle misure di prevenzione e attenzione all’interno dei nostri confini nazionali”, conclude Piantedosi.

